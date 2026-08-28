Castelletto Cervo, terzo giorno di ricerche: ieri nessuna traccia del disperso FOTO

Sono proseguite senza esito, giovedì 27 agosto, le operazioni per rintracciare la persona travolta dalla corrente del torrente Cervo nei pressi del guado di Castelletto Cervo.

Il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Biella ha impiegato due unità nel Posto di Comando Avanzato, allestito presso il Comune con l’Unità di Comando Locale. Alle attività hanno partecipato anche tre operatori SAF fluviali del Comando di Biella, altrettanti provenienti da Vercelli, un funzionario tecnico e l’elicottero Drago del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco del Piemonte.

Gli specialisti del soccorso in ambiente acquatico hanno ispezionato in superficie il corso del torrente e verificato alcuni punti strategici, tra cui ponti ferroviari e stradali. L’elicottero ha effettuato un sorvolo dell’intera asta fluviale fino a Vercelli.

Tutti i controlli svolti a terra, in acqua, lungo le infrastrutture idrauliche e dal cielo hanno dato esito negativo. Le generalità della persona dispersa non sono ancora note.

L’allarme era scattato poco prima delle 6 di martedì 25 agosto. Secondo le prime ricostruzioni, gli operatori della Protezione civile, intervenuti per monitorare il guado chiuso, avrebbero visto una persona in bicicletta nei pressi dell’attraversamento, sul lato di Mottalciata. Dopo aver tentato di fermarla, senza riuscirci, il ciclista sarebbe stato trascinato dalla corrente.