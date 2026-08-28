Falso agente al telefono, ennesima truffa nel Biellese: consegnati oro e contanti

È l’ennesima truffa messa a segno con lo stesso metodo. Nella mattinata di ieri una donna è stata contattata telefonicamente da un uomo che si è presentato come appartenente alle forze di polizia. Con un pretesto, l’interlocutore l’ha tenuta al telefono, annunciandole che poco dopo sarebbe arrivato un collega incaricato di ritirare tutto l’oro.

La vittima ha consegnato all’uomo presentatosi per il ritiro un sacchetto contenente alcuni monili in oro e denaro contante. In seguito ha denunciato l’accaduto, fornendo anche una descrizione del soggetto.

Le forze dell’ordine non chiedono mai ai cittadini di consegnare denaro, gioielli o altri beni di valore. Di fronte a richieste di questo tipo è quindi necessario non dare seguito alle indicazioni ricevute, allertare le forze dell'ordine o una persona fidata.