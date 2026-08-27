FAI, Giornata del Panorama: in PIEMONTE eventi al Castello di Masino, al Castello della Manta, a Villa Flecchia e all'Oasi Zegna

Domenica 6 settembre 2026 appuntamento con la tredicesima edizione della Giornata del Panorama, l’evento che dal 2014 il FAI - Fondo per l’Ambiente Italiano ETS organizza per invitare il pubblico a conoscere e osservare i tanti e multiformi panorami italiani e per valorizzarne la straordinaria ricchezza. Un’iniziativa che assume oggi un significato ancora più importante: in un tempo caratterizzato dagli effetti sempre più evidenti dei cambiamenti climatici e da trasformazioni spesso irreversibili provocate dall’azione dell’uomo, imparare a “leggere” il paesaggio permette di comprenderne le fragilità e riconoscere il valore della sua tutela. Fermarsi a guardare con attenzione e consapevolezza ciò che ci circonda diventa dunque un gesto di responsabilità verso il patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, che appartiene a tutti e che proprio per questo tutti hanno il compito di proteggere.

Dalle montagne alle coste, dalle città d’arte alle colline, dai paesaggi agricoli alle isole, fino alle aree naturalistiche ricche di biodiversità, i panorami italiani sono il risultato dell’intreccio virtuoso e indissolubile tra natura e presenza umana e raccontano l’identità dei territori e delle comunità che li vivono. Un’eredità ricevuta dalle generazioni che ci hanno preceduto e che sta a noi, ora, trasmettere integra a quelle future. E poiché la tutela e il rispetto passano necessariamente attraverso la conoscenza, il FAI quest’anno ha ampliato l’evento arrivando a coinvolgere e a raccontare i paesaggi dalle peculiarità uniche che circondano diciotto dei suoi Beni da nord a sud Italia – da Villa Rezzola a Lerici (SP) alle Saline Conti Vecchi ad Assemini (CA), dal Castello di Avio a Sabbionara d’Avio (TN) al Bosco di San Francesco ad Assisi (PG), da Villa Gregoriana a Tivoli (RM) alla Baia di Ieranto a Massa Lubrense (NA) - ai quali si aggiunge l’Oasi Zegna a Trivero Valdilana (BI), grande progetto di valorizzazione ambientale e sociale voluto da Ermenegildo Zegna e patrocinato dal FAI. Tra i Beni del FAI, parteciperanno per la prima volta Memoriale Brion, capolavoro di Carlo Scarpa ad Altivole (TV), e Casa Noha a Matera.

Di grande interesse le iniziative organizzate in PIEMONTE in occasione della Giornata del Panorama:

Castello e Parco di Masino, Caravino (TO)

In occasione della Giornata del Panorama, alle ore 11, 14.15 e 15.45, la guida escursionistica ambientale Roberto Brogliatti accompagnerà i visitatori in una passeggiata panoramica nel Parco storico del Castello di Masino, illustrando le caratteristiche ambientali e naturalistiche dell'Anfiteatro Morenico di Ivrea, con focus sugli aspetti storici che il passaggio del ghiacciaio balteo ha lasciato nel tempo. Il panorama che si ammira dal Parco con il suo “Belvedere” è in parte dominato dalla Serra d'Ivrea, morena laterale più grande d'Europa, una linea perfetta che taglia l'orizzonte, oltre alla cintura dei primi avamposti montani delle Alpi Graie. Lo sguardo spazia inoltre sulle pianure dell'Anfiteatro, plasmate per migliaia di anni dalla forza primordiale del ghiacciaio. La passeggiata proposta dal FAI offrirà l'occasione unica di scoprire, oltre alle curiosità ambientali, anche aneddoti di questo paesaggio culturale.

In caso di maltempo l'evento si terrà nel Palazzo Marchesa, dove il racconto verrà abbinato a una video proiezione.

Con il Patrocinio di Regione Piemonte, Città metropolitana di Torino e Comune di Caravino.

Per ulteriori informazioni, prezzi e prenotazioni: Castello e Parco di Masino www.castellodimasino.it; tel. 02. 467615731; faimasino@fondoambiente.it.

Castello della Manta, Manta (CN)

In occasione della Giornata del Panorama, il Castello della Manta propone due speciali appuntamenti per scoprire la bellezza di ciò che lo attornia, sia di notte che di giorno. Si inizierà sabato 5 settembre con "Panorami stellati", speciale appuntamento del ciclo “Astronomi per una notte” dedicato all'osservazione della volta celeste con le sue costellazioni e i pianeti. Domenica 6 settembre verranno invece proposte "Panorami, confini e orizzonti", visite guidate del Castello con affacci dalla torre mozza di avvistamento e dalle finestre dell'ala quattrocentesca per osservare il panorama circostante. Dal Monviso al Monte Rosa, dalle colline delle Langhe alla pianura della Granda: lo sguardo del visitatore potrà perdersi nella bellezza dei paesaggi che avvolgono l'antico maniero. A fare da appendice due strumenti essenziali: binocolo e bussola a disposizione di tutti i partecipanti.

Inoltre, possibilità di consumare il cestino picnic proposto dal Castello (da prenotare all'indirizzo mail faimanta@fondoambiente.it a seguito della prenotazione online dei biglietti) o un aperitivo nel giardino.

Sabato 5 settembre inizio osservazione della volta celeste alle ore 21.30. Domenica 6 settembre ingresso al Castello alle ore 10, 13, 13.45 e 17; ingresso con visita guidata alle ore 10.15, 11.15, 12.30, 14.15, 15.15 e 16.30.

Con il Patrocinio di Regione Piemonte, Provincia di Cuneo e Comune di Manta.

Per ulteriori informazioni, prezzi e prenotazioni: Castello della Manta www.castellodellamanta.it; tel. 0175 87822; faimanta@fondoambiente.it.

Collezione Enrico a Villa Flecchia, Magnano (BI)

Nel Canavese, grazie a un gruppo di artisti noto come la “Scuola di Rivara”, nacque un importante sodalizio artistico che sviluppò l'interpretazione sentimentale insieme a una definita ricerca del particolare realistico, tipica della pittura paesaggistica en plein air dell'Ottocento. Alcuni dei più importanti esponenti di questa corrente, che vede l'occhio dell'artista fare da tramite tra natura e spettatore, cercando di rappresentare anche le emozioni che derivano dall'osservazione del paesaggio, si ritrovano nella Collezione Enrico ospitata a Villa Flecchia, tra cui spiccano le vedute di Antonio Fontanesi. La collezione d'arte, unita alla posizione panoramica sull'Anfiteatro Morenico della Serra di Ivrea, fanno del Bene del FAI un luogo ideale per una giornata di esplorazione dedicata al paesaggio. In occasione della Giornata del Panorama sarà possibile effettuare una visita guidata alle collezioni pittoriche custodite nella Villa, corredata da una lezione teorica e pratica di acquerello dal vero per realizzare la propria veduta da portare a casa. I partecipanti dovranno essere muniti dei materiali necessari (carta, acquerelli, pennelli, tavoletta). Le visite alla Collezione si svolgeranno alle ore 14.30, 15.30, 16.30 e 17.30. Visita guidata e lezione di acquerello alle ore 14 (con visita alle ore 15.30) e alle ore 16 (con visita alle ore 17.30). Prenotazione obbligatoria.

Per ulteriori informazioni, prezzi e prenotazioni: Collezione Enrico a Villa Flecchia www.collezioneenrico.it; tel. 344 1966276; faiflecchia@fondoambiente.it.

Oasi Zegna, Trivero Valdilana (BI)

Domenica 6 settembre l’Oasi Zegna – vasta area naturalistica nelle Alpi biellesi patrocinata dal FAI dal 2014 – ospiterà l’appuntamento “Paesaggio in Musica. Concerti all’aperto nel cuore dell’Oasi Zegna”. Un’intera giornata dedicata alla musica, con concerti all’aperto, e alla cultura, con la mostra permanente “From Sheep to Shop” e la temporanea "Luccicanza. Di fiori e di filo, di pietra e di terra, di pelle e di radice" di Chiara Camoni, l'artista scelta per rappresentare l'Italia all'Esposizione Internazionale d’Arte-La Biennale di Venezia. Gli appuntamenti musicali, sotto la direzione artistica di Enrico Carraro, si inseriscono nel programma delle attività sostenute da Fondazione Zegna nell’ambito della collaborazione con Obiettivo Orchestra, progetto formativo della Scuola APM di Saluzzo, realizzato insieme alla Filarmonica Teatro Regio Torino. Una partnership che testimonia la comune volontà di investire sul talento delle nuove generazioni e di offrire concrete opportunità di crescita professionale ai giovani musicisti.

Alle ore 10 alla Conca dei Rododendri sarà possibile partecipare al percorso musicale a tappe “Industria, Uomo, Natura”, con ritrovo al parcheggio del Craviolo e partenze ogni 30 minuti. Questo il programma:

INDUSTRIA. Paul Hindemith: Sonata per viola sola op. 25 n.1 | Federico Carraro, viola.

UOMO. Modest Mussorgsky: Estratti da “Quadri di un'esposizione” | Quintetto di fiati della Filarmonica TRT: Sara Tenaglia, flauto; Alessandro Dorella, clarinetto; Alessandro Cammilli, oboe; Orazio Lodin, fagotto; Matteo Arcieri, corno.

NATURA. Heinrich Franz von Biber: “Sonata Representativa” per violino e b.c. | Luigi Presta, violino; Giuseppe Massaria, violoncello.

Alle ore 15.30 nel giardino di Ermenegildo Zegna si potrà assistere al concerto “Quadri e Paesaggi sonori” dell’Ensemble di fiati e archi della Filarmonica TRT (Luigi Presta, violino; Federico Carraro, viola; Giuseppe Massaria, violoncello; Maurizio Villeato, contrabbasso; Sara Tenaglia, flauto; Ales-sandro Dorella, clarinetto; Alessandro Cammilli, oboe; Orazio Lodin, fagotto; Matteo Arcieri, corno) che eseguirà i brani Quadri di un'esposizione (trasc. per quintetto di fiati) di Modest Mussorgsky e Nonetto in mib maggiore op. 38 di Louise Farrenc.

Dalle ore 10 alle 17 a Casa Zegna sarà inoltre possibile effettuare visite alla mostra temporanea di Chiara Camoni e alla mostra permanente “From Sheep to Shop”.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni: www.oasizegna.com; www.fondazionezegna.org; tel. 015 7591463; casazegna@fondazionezegna.org.

Programma completo e informazioni su costi e prenotazioni sul sito www.giornatadelpanorama.it (N.B. in caso di maltempo alcune iniziative potrebbero essere annullate o svolgersi in forma ridotta).

Le Giornate del Panorama sono nate in collaborazione con Oasi Zegna (luogo patrocinato dal FAI) nel 2014. Un ringraziamento particolare a Fondazione Zegna, da sempre vicina al FAI, con l’obiettivo di sostenere e diffondere la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio e dei panorami italiani.