Animale selvatico sulla strada, il camper si ribalta per evitarlo: incidente tra Valdilana e Pray

Animale selvatico sulla strada, il camper si ribalta per evitarlo tra Valdilana e Pray (foto di repertorio)

È stato trasportato in ospedale l’uomo di 52 anni che, nella mattinata di ieri, 25 agosto, è rimasto coinvolto nel sinistro stradale tra i comuni di Valdilana e Pray.

Dalle prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe perso il controllo del proprio camper, poi finito ribaltato su un fianco, a causa dell’attraversamento di un animale selvatico sulla carreggiata. Sul posto sono intervenuti, oltre al 118, anche i Carabinieri e i Vigili del Fuoco.

In Superstrada, invece, nel tratto di Vigliano Biellese, si è verificato nel pomeriggio un incidente autonomo, con un’auto coinvolta. Fortunatamente il conducente è rimasto indenne.

Presenti gli agenti della Polizia Locale, impegnati a ricostruire la dinamica dell’accaduto.