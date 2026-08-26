Animale selvatico sulla strada, il camper si ribalta per evitarlo: incidente tra Valdilana e Pray

È stato trasportato in ospedale l’uomo di 52 anni che, nella mattinata di ieri, 25 agosto, è rimasto coinvolto nel sinistro stradale tra i comuni di Valdilana e Pray.
Dalle prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe perso il controllo del proprio camper, poi finito ribaltato su un fianco, a causa dell’attraversamento di un animale selvatico sulla carreggiata. Sul posto sono intervenuti, oltre al 118, anche i Carabinieri e i Vigili del Fuoco.
In Superstrada, invece, nel tratto di Vigliano Biellese, si è verificato nel pomeriggio un incidente autonomo, con un’auto coinvolta. Fortunatamente il conducente è rimasto indenne.
Presenti gli agenti della Polizia Locale, impegnati a ricostruire la dinamica dell’accaduto.