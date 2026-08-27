A fuoco un’auto sulla Settimo Vittone, è andata completamente distrutta (foto di Mattia Baù per newsbiella.it e Vigili del Fuoco Biella)

Nuovo intervento dei Vigili del Fuoco sulla Settimo Vittone dopo il violento scontro tra più mezzi di ieri mattina.

Intorno alle 7 di oggi, 27 agosto, un’auto è stata avvolta dalle fiamme per cause al vaglio delle forze dell’ordine poco dopo la rotonda di Mongrando. L’incendio improvviso ha provocato seri danni tanto che il veicolo è andato completamente distrutto.

Dalle informazioni raccolte, il conducente è riuscito ad accostare a bordo carreggiata e a scendere dal mezzo prima che il fuoco si propagasse all'intero abitacolo: non si registrano feriti.

Una volta sul posto, la squadra di Biella ha provveduto a spegnere il rogo, seguita poi dalla bonifica e dalla messa in sicurezza dell’area interessata.

Presenti anche i Carabinieri per i rilievi di rito.