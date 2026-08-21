Maltempo nel Biellese, allerta gialla: piogge in esaurimento entro sera

L’allerta gialla per temporali proseguirà anche nella giornata di oggi. Secondo il bollettino diffuso ieri da Arpa Piemonte, dopo le deboli piogge notturne i fenomeni torneranno a intensificarsi nel corso della mattinata, soprattutto sul Piemonte orientale.

Le precipitazioni potranno risultare localmente forti o molto forti ed essere accompagnate da grandine, fulminazioni e raffiche intense. Sono possibili allagamenti localizzati, cadute di alberi e isolati fenomeni di versante. I temporali avranno carattere irregolare, con condizioni anche molto diverse tra località distanti pochi chilometri.

Le piogge dovrebbero attenuarsi gradualmente dal pomeriggio, fino a esaurirsi in serata. A Biella sono previste temperature comprese tra 20 e 25 gradi.

Sabato 22 agosto è atteso un netto miglioramento, con cielo soleggiato, precipitazioni assenti e temperature in aumento fino a 29 gradi. Domenica il cielo sarà irregolarmente nuvoloso, con possibili deboli rovesci pomeridiani sui rilievi.