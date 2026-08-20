Pioggia e vento sul Biellese: il meteo è particolarmente variabile VIDEO

Pioggia e vento sul Biellese: il meteo è particolarmente variabile

Pioggia, temporali e raffiche di vento stanno interessando il Biellese oggi. Diverse segnalazioni sono arrivate dal territorio e alcuni lettori hanno inviato video dalla Valle Cervo alla Valsessera.

I fenomeni presentano un carattere molto localizzato e le condizioni possono cambiare sensibilmente anche nel raggio di pochi chilometri. In alcune località vengono segnalate piogge abbondanti e forti raffiche, mentre altrove il maltempo risulta meno intenso o temporaneamente assente.

L’ultimo bollettino di Arpa Piemonte, emesso alle 12.24, conferma per oggi l’allerta gialla per temporali. Nel pomeriggio le precipitazioni potranno risultare più intense sul settore centro-orientale della regione, con grandine, numerose fulminazioni e raffiche di vento. Tra le possibili conseguenze vi sono allagamenti localizzati, cadute di alberi e isolati fenomeni di versante. In alcune zone potrebbero verificarsi temporanee interruzioni della corrente elettrica. Si raccomanda di limitare gli spostamenti non necessari, evitare sottopassi, argini, corsi d’acqua e aree alberate, oltre a mettere in sicurezza vasi e altri oggetti presenti su balconi e terrazzi. In caso di emergenza occorre contattare il 112. Squadre AIB, Protezione civile, Forze dell’ordine e Vigili del Fuoco sono allertati per intervenire in caso di necessità.

In serata i fenomeni dovrebbero attenuarsi temporaneamente, con piogge progressivamente più deboli e diffuse. Nella mattinata di venerdì 21 agosto è però prevista una nuova intensificazione, soprattutto sul Piemonte orientale. Secondo il bollettino meteorologico regionale, saranno possibili precipitazioni forti o molto forti, grandine locale, fulminazioni e raffiche intense. A Biella le temperature si manterranno tra 20 e 25 gradi. Le piogge si attenueranno gradualmente dal pomeriggio, fino a esaurirsi in serata.

Sabato 22 agosto è previsto tempo soleggiato e senza precipitazioni, con temperature comprese a Biella tra 16 e 29 gradi. Domenica il cielo sarà irregolarmente nuvoloso, con la possibilità di deboli rovesci pomeridiani sui rilievi.

La pioggia interessa anche la Valsessera, dove prosegue l’emergenza per l’incendio sul Monte Barone. L’auspicio è che possa contribuire a raffreddare il terreno e il sottobosco, agevolando il lavoro delle squadre e riducendo il rischio di nuove ripartenze, fino a porre definitivamente la parola fine all’emergenza.