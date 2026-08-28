Dai Bersaglieri di Biella l'ultimo saluto al Generale Scipione Lasorte

Nel pomeriggio di lunedì 26 agosto, anche i Bersaglieri hanno salutato il loro Generale che, all’età di 96 anni, ha terminato la sua corsa.

Abitava a Biella, zona San Paolo

Nella chiesa, anche il parroco don Filippo, durante la celebrazione della S. Messa, ha voluto ricordarlo come Generale, evidenziando la responsabilità delle persone che ricoprono importanti cariche.

I famigliari, in particolare la moglie del Generale sig.ra Mirella, la figlia ed il figlio con le rispettive famiglie e con molti amici e conoscenti che l’hanno conosciuto, hanno ricevuto e presentato espressioni di cordoglio.

I Bersaglieri biellesi erano presenti con i Labari della Provincia e della Sezione, sorretti da Giannino Zanellati, presidente della Sezione, e da Carlo Abertini, consigliere.

Al termine della funzione religiosa, il Presidente provinciale dei Bersaglieri Giuliano Lusiani, ha letto la “Preghiera del Bersagliere”, ed ha presentato le più sentite condoglianze alla famiglia ed ai parenti, anche a nome di tutti i Bersaglieri non solo biellesi.

Il silenzio, suonato con la tromba da Matteo Bona ed accompagnato con l’organo della chiesa, ha concluso la cerimonia funebre.

All’esterno, prima dell’ultimo viaggio verso il cimitero cittadino, abbracci e saluti fra tutti, in un particolare momento che i famigliari del Generale ed anche i Bersaglieri, ricorderanno nel tempo.