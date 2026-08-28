Dynamic Sport a Ostia: gli Esordienti biellesi al Water Polo Arena Festival

Il Water Polo Arena Festival porta a Ostia anche i giovani talenti della pallanuoto piemontese. Dal 26 al 30 agosto, le vasche del Polo Natatorio Frecciarossa ospitano la manifestazione dedicata alle promesse della disciplina provenienti da tutta Italia. Tra le squadre presenti c’è anche la Dynamic Sport di Biella, arrivata a Roma dopo il primo posto conquistato nel campionato piemontese Under 12 e invitata a partecipare nella categoria Esordienti.

Guidati a bordo vasca dagli allenatori Paolo Musso e Filippo Multari, i giovani atleti biellesi hanno affrontato un girone particolarmente competitivo. Inserita nel terzo degli otto raggruppamenti previsti dal torneo, la Dynamic ha concluso la prima fase al terzo posto.

L’esordio è arrivato mercoledì 26 agosto contro il Busto Pallanuoto, in una gara terminata con una sconfitta per la formazione biellese. Giovedì 27 agosto la squadra è stata invece impegnata in due incontri: al mattino ha ceduto alla Roma Vis Nova, mentre nel pomeriggio è arrivato il primo successo della competizione.

Contro la RN Verona, la Dynamic ha disputato una partita equilibrata e combattuta fino alle battute conclusive, imponendosi per 14-13 e conquistando così la prima vittoria al Water Polo Arena Festival.

Il percorso nella manifestazione prosegue ora con altre partite in programma nei prossimi giorni. Per i giovani pallanuotisti biellesi l’esperienza di Ostia rappresenta un’occasione per confrontarsi con altre realtà della disciplina, maturare esperienza e proseguire il proprio percorso di crescita sportiva.

Il Water Polo Arena Festival si concluderà domenica pomeriggio con la cerimonia ufficiale di premiazione. Per la Dynamic Sport, la partecipazione alla manifestazione rappresenta un appuntamento di rilievo dopo il primo posto ottenuto nel campionato piemontese Under 12.