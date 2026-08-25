Camper si ribalta tra Valdilana e Pray, conducente estratto dai Vigili del Fuoco (foto di repertorio)

Sarà da accertare la dinamica del sinistro stradale avvenuto tra i comuni di Valdilana e Pray.

Il fatto è avvenuto nella prima mattinata di oggi, 25 agosto: stando alle prime ricostruzioni un camper si sarebbe ribaltato sul fianco per cause al vaglio delle forze dell’ordine.

Una volta giunti sul posto, i Vigili del Fuoco di Biella e Ponzone hanno estratto il conducente dalle lamiere del mezzo per poi affidarlo alle cure del personale sanitario del 118. Non sono note, al momento, le sue condizioni di salute.

Presenti anche i Carabinieri per i rilievi di rito.