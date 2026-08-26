Scontro tra due auto sulla Settimo Vittone, chiusa la strada per Ivrea FOTO

Sarà da accertare la dinamica dell’incidente stradale avvenuto lungo la Settimo Vittone, in prossimità dell’incrocio per il comune di Donato.

A scontrarsi due auto per cause al vaglio delle forze dell’ordine nella mattinata di oggi, 26 agosto. Inoltre, sarebbe rimasto coinvolto di striscio anche un tir. Entrambi i conducenti sono stati soccorsi e assistiti sul posto dal personale sanitario del 118. In seguito, sono stati accompagnati al Pronto Soccorso: uno in codice verde, l’altro con ferite da codice giallo.

Presenti anche i Vigili del Fuoco di Biella e Ponzone per la messa in sicurezza dei mezzi assieme agli agenti della Polizia Stradale e ai Carabinieri, impegnati nella raccolta dei rilievi e nella gestione della viabilità.

La strada è al momento chiusa in direzione di Ivrea e il traffico viene deviato verso altre direzioni in attesa della rimozione completa dei veicoli.