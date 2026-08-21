Chiavazza, il micino è ritornato tra le braccia dei proprietari

Aggiornamento ore 9,45 21 agosto

Tutto è bene quel che finisce bene, il micino è ritornato a casa. A quanto sembra era rimasto vittima di un incidente fortunatamente non grave, recuperato e portato al canile di Cossato dove i proprietari sono andati a riprenderlo.

I fatti

Da ieri mattina, giovedì 20 agosto, si sono perse le tracce di un gatto in zona Regione Croce, a Chiavazza. I proprietari hanno avviato le ricerche e chiedono la collaborazione di chiunque possa averlo visto.

L’animale è bianco, a pelo lungo, con striature beige e occhi azzurri. Chi avesse informazioni, lo avesse avvistato o eventualmente trovato, può contattare il numero 388 0976392.

I proprietari ringraziano quanti potranno contribuire alle ricerche e alla diffusione dell’appello.