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Cronaca dal Nord Ovest | 21 agosto 2026, 10:02

Dal Nord/Ovest: Incendio a Maglione, intervengono squadre dei Vigili del Fuoco FOTO

Non ci sono feriti da segnalare

Dal Nord/Ovest: Incendio a Maglione, intervengono squadre dei Vigili del Fuoco

Dal Nord/Ovest: Incendio a Maglione, intervengono squadre dei Vigili del Fuoco

Nella notte del 20/08/26 intorno alle ore 23:30 squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dal distaccamento di Livorno Ferraris, ed altre dal Comando di Torino tra cui due con l' Autobotte da Ivrea e Castellamonte ed una da Rivarolo Canavese sono intervenute a Maglione in via Borgo d'ale per un incendio di un locale adibito a rimessa privata adiacente alla taverna.

La sinergia tra le squadre dei Vigili del Fuoco ha permesso la completa estinzione delle fiamme prima che l' incendio si propagasse al resto dell' abitazione e alla messa in sicurezza dell' area interessata.

Non ci sono feriti da segnalare

Intervenuto sul posto il Vicesindaco e un assessore.

Dal Nord/Ovest: Incendio a Maglione, intervengono squadre dei Vigili del Fuoco

Dal Nord/Ovest: Incendio a Maglione, intervengono squadre dei Vigili del Fuoco

Dal Nord/Ovest: Incendio a Maglione, intervengono squadre dei Vigili del Fuoco

Dal Nord/Ovest: Incendio a Maglione, intervengono squadre dei Vigili del Fuoco

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