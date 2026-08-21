Pioggia e vento nel Biellese: alberi caduti sulle strade lungo la Serra e a Sostegno, foto archivio

Pioggia e vento hanno interessato il Biellese dal pomeriggio di ieri giovedì 20 agosto, accompagnando per diverse ore il maltempo.

I Vigili del Fuoco di Biella sono stati impegnati in diversi interventi, in particolare nei territori di Sostegno e Magnano, a causa di piante cadute o finite sulla sede stradale.

Le squadre sono intervenute per tagliare e rimuovere gli alberi, liberando le strade e consentendo il ripristino della normale viabilità.

Non si registrano danni a persone o cose e, secondo quanto riferito, non è stato necessario chiudere alcuna strada.