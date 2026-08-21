Tetto in fiamme a Cavaglià: Vigili del Fuoco al lavoro per ore

Intervento dei Vigili del Fuoco nel pomeriggio di ieri 20 agosto a Cavaglià, per un incendio che ha interessato il tetto di un’abitazione in via Cornaleto.

L’allarme è scattato intorno alle 16.30. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco di Biella e i volontari di Santhià e di Cossato, impegnate nelle operazioni di spegnimento.

L’intervento si è protratto per circa 6 ore, fino alle 22.30, quando si sono concluse anche le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area. Non sono ancora chiare le cause del rogo.

Al momento dell’incendio all’interno dell’abitazione non c’era nessuno. Non si registrano feriti.