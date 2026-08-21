Vigliano, luci rosse accese e sbarre alzate a tre passaggi a livello

Aggiornamento delle 10,26

A Vigliano Biellese nel pomeriggio di ieri sono arrivate diverse segnalazioni relative al funzionamento dei passaggi a livello. La prima intorno alle 17.30, ha riguardato il passaggio a livello di via Libertà, dove una donna ha segnalato la presenza delle sbarre alzate nonostante le luci semaforiche rosse accese.

La Polizia locale di Vigliano Biellese non era presente sul posto ed è stata quindi contattata la Sala Operativa Polfer di Torino, che ha preso in carico la segnalazione. Nell’immediato sono stati disposti controlli anche da parte dei Carabinieri di Vigliano.

Nel frattempo sono arrivate segnalazioni analoghe anche per i passaggi a livello di via Trossi e via Pietro Micca, facendo scattare ulteriori verifiche.

Dalla Sala Operativa Polfer di Torino è stato successivamente comunicato che il problema era stato risolto. La circolazione ferroviaria, secondo quanto riferito, è rimasta sempre regolare e non si sono registrate conseguenze.

L'intervento si è concluso dopo circa un paio d'ore.

I fatti

Carabinieri impegnati per oltre un’ora, nella serata di ieri, giovedì 20 agosto, in corrispondenza del passaggio a livello di Vigliano Biellese, dove le barriere risultavano alzate.

A segnalare l’accaduto sono stati alcuni residenti, che hanno riferito della presenza dei militari a partire dalle 18 circa e per buona parte della serata.

Secondo le prime informazioni raccolte, l’intervento potrebbe essere stato reso necessario da un guasto o da un’anomalia tecnica all’impianto. Restano da chiarire le cause dell’accaduto; seguiranno ulteriori aggiornamenti in merito.