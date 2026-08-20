Dal Nord-ovest (CN), Alpinista disperso sull’Argentera: soccorritori impegnati per ore

Si è concluso intorno alle 8 di questa mattina il lungo intervento che ha coinvolto il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e i Vigili del Fuoco nelle ricerche di un alpinista disperso nella zona dell’Argentera, tra i comuni di Valdieri ed Entracque, in provincia di Cuneo.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 23 di ieri dai due compagni dell’alpinista, che non era rientrato al Rifugio Genova-Figari, dove si erano dati appuntamento. I tre erano partiti in mattinata dal Rifugio Morelli-Buzzi con l’intenzione di scalare la Punta Argentera Sud, ma si erano presto separati.

Il disperso aveva proseguito fino al Rifugio Remondino, dove aveva lasciato lo zaino, per poi ripartire in direzione del Rifugio Genova-Figari. Non trovandovi i compagni, aveva deciso di andare a cercarli, fino a quando il sopraggiungere del buio lo aveva costretto a trovare riparo per la notte al Bivacco del Baus.

Nel frattempo, i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese erano già stati attivati nel tardo pomeriggio dal gestore del Rifugio Remondino, che aveva trovato lo zaino dell’alpinista, e avevano iniziato a ricostruirne gli spostamenti. Dopo l’attivazione tramite chiamata al NUE 112, sono iniziate le operazioni di ricerca via terra.

Intorno alle 3 di questa mattina una squadra ha raggiunto a piedi il Bivacco del Baus, trovando il disperso all’interno della struttura. L’alpinista non era riuscito a contattare i compagni per l’assenza di copertura telefonica nella zona e aveva preferito trascorrere lì la notte.

Alle prime luci dell’alba, i tecnici e l’uomo sono ripartiti a piedi verso il Rifugio Genova-Figari, dove ha potuto ricongiungersi con i compagni.