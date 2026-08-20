Dal Nord-ovest (VC), perde il controllo dell’auto a Santhià: elitrasportata al CTO di Torino

Incidente stradale nella mattinata a Santhià, in provincia di Vercelli, dove una donna di circa 80 anni ha perso il controllo dell'auto che stava conducendo, schiantandosi in corso 25 Aprile. Nel sinistro è rimasto coinvolto soltanto il veicolo dell'anziana.

Sul posto è intervenuta l'ambulanza medicalizzata di Santhià. La donna, in condizioni serie e con un trauma cranico, è stata soccorsa dal personale sanitario. Vista la gravità della situazione, è stato attivato l'elisoccorso per il trasferimento al CTO di Torino, centro di riferimento per i traumi maggiori.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.