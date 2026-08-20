Dal Nord-ovest (VC), incidente stradale a Santhià: conducente elitrasportato in ospedale FOTO e VIDEO

Intorno alle 9 di questa mattina, giovedì 20 agosto, le squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris e del distaccamento volontario di Santhià sono intervenute lungo la SP 143, nel territorio comunale di Santhià, per un incidente stradale autonomo.
All'arrivo dei Vigili del Fuoco, l'occupante della vettura era già affidato alle cure del personale sanitario. Successivamente è stato elitrasportato al CTO di Torino per le cure del caso.
I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del mezzo e prestato assistenza nelle operazioni sul veicolo.
Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Stazione di Santhià e il personale della medicalizzata della Croce Blu.