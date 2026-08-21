Incidente a Magnano, auto contro un albero sulla strada per Zubiena

Incidente stradale nella serata di ieri 20 agosto a Magnano, dove un’automobilista ha urtato un albero mentre percorreva la strada in direzione di Zubiena.

L’allarme è scattato intorno alle 23, quando la conducente ha contattato il 112 segnalando di aver colpito l’albero, che con molta probabilità per via del vento e della pioggia che c'erano in quelle ore nel biellese era caduto sulla carreggiata.

Fortunatamente non si sono registrati feriti. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, quindi i Vigili del Fuoco che hanno rimosso l'albero e messo in sicurezza l'area.

L’autovettura, una Fiat 600, è stata recuperata. Alla guida si trovava una donna del 1977, residente a Sala Biellese.