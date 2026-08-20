Piemonte capitale delle Scienze della Terra: al via le Olimpiadi internazionali

Si apre oggi, giovedì 20 agosto, a Torino la 19ª International Earth Science Olympiad (IESO), competizione internazionale dedicata alle scienze della Terra e riservata agli studenti delle scuole secondarie. Fino al 27 agosto Torino, il Piemonte e le Alpi occidentali accoglieranno 41 Paesi, oltre 160 studenti e più di 120 tra mentori e osservatori provenienti da tutti i continenti.

L’evento è organizzato da ANISN ETS, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Torino e con il sostegno della Regione Piemonte.

La cerimonia inaugurale è in programma venerdì 21 agosto, dalle 9 alle 12.30, nell’Auditorium del Palazzo della Regione Piemonte. Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali della Regione, con la partecipazione in videocollegamento dell’assessore regionale Marco Gabusi, seguiti dagli interventi dei promotori, ANISN ETS e Università di Torino. Prenderanno quindi la parola la presidente di IGEO Sharon Locke e il coordinatore internazionale IESO, R. Shankar. Seguirà la presentazione delle squadre, accompagnata dalla proiezione dei video dei Paesi partecipanti.

«Ospitare in Piemonte le Olimpiadi internazionali delle Scienze della Terra significa accogliere oltre 160 giovani provenienti da 41 Paesi e, allo stesso tempo, offrire loro la possibilità di conoscere da vicino un territorio straordinario. Le nostre Alpi diventano per una settimana un grande laboratorio a cielo aperto, un luogo nel quale studio, ricerca e conoscenza possono confrontarsi direttamente con la realtà. Ma c’è anche un valore che va oltre la competizione: vedere ragazze e ragazzi di tutto il mondo lavorare insieme, condividere esperienze e costruire relazioni partendo dalla scienza è un messaggio importante. Il Piemonte è orgoglioso di ospitarli e di mostrare loro il proprio patrimonio ambientale, geologico e culturale», dichiara l’assessore regionale Marco Gabusi.

Gli studenti raggiungeranno quindi Skyway Monte Bianco, dove si svolgerà l’Earth System Project dedicato ai ghiacciai alpini. La prova coinvolgerà squadre miste, composte da giovani di diverse nazionalità, chiamate a lavorare insieme su un problema reale del pianeta.

Nel corso della mattinata è prevista anche la Lectio Magistralis del professor Marco Giardino sulla geodiversità, insieme al passaggio di consegne dalla Cina, Paese ospitante nel 2025, all’Italia, che torna ad accogliere le IESO dopo le edizioni del 2011 e del 2022.

Per una settimana Torino, il Piemonte e le Alpi occidentali saranno sede di prove, attività sul campo e momenti di confronto tra studenti provenienti da diversi continenti, con il territorio alpino come laboratorio naturale per lo studio delle scienze della Terra.