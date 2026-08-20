Montagna senza barriere: le joelette sui sentieri del Biellese

Il Consorzio turistico Alpi Biellesi prosegue il proprio impegno per rendere la montagna sempre più accessibile e inclusiva. Da un paio d’anni il sodalizio, che ha sede a Valdilana e conta oggi 76 imprese turistiche biellesi, promuove l’utilizzo delle joelette, speciali carrozzine da fuoristrada che consentono anche alle persone con disabilità motoria o mobilità ridotta di percorrere sentieri e itinerari montani.

La joelette è dotata di una sola ruota e viene condotta con l’aiuto di almeno due accompagnatori: quello posteriore ne assicura l’equilibrio, mentre quello anteriore provvede alla trazione e alla direzione. Un sistema relativamente semplice che permette di superare ostacoli e dislivelli e di raggiungere luoghi altrimenti difficilmente accessibili.

«È un piccolo passo, ma concreto e significativo, verso un turismo più inclusivo – sottolinea la presidente del Consorzio turistico Alpi Biellesi, Laura Zegna –. La montagna, i suoi panorami e le esperienze che offre devono poter essere vissuti dal maggior numero possibile di persone. Mettere a disposizione questi mezzi significa offrire nuove opportunità alle persone con difficoltà motorie e alle loro famiglie, permettendo loro di trascorrere una giornata all’aria aperta e scoprire il nostro territorio».

Il Consorzio dispone oggi di due joelette di proprietà. Quella per adulti è stata acquistata nell’ambito del progetto “Una montagna di esperienze: turismo sostenibile sul Sentiero Italia Cai in Piemonte”, ideato dai consorzi di montagna piemontesi e finanziato dal Ministero del Turismo. Il secondo mezzo, destinato ai bambini, è stato invece donato all’inizio dell’anno dal Comune di Pray e dal Team3gambe, grazie a un’apposita raccolta fondi.

La joelette per adulti è attualmente disponibile al Santuario di Oropa. Per utilizzarla è necessario contattare preventivamente l’ufficio accoglienza del Santuario, telefonando allo 015 25 551 200 oppure scrivendo a info@santuariodioropa.it.

Quella destinata ai bambini si trova invece al Bocchetto Sessera, presso il punto noleggio Monticchio sport e camere. Da qui può essere presa in prestito per raggiungere i vicini alpeggi di Montuccia, Artignaga e Moncerchio e i relativi punti ristoro, dando alle famiglie l’opportunità di trascorrere una giornata in montagna. Per verificarne la disponibilità è possibile scrivere a info@alpibiellesi.eu.

L’iniziativa si rafforza inoltre grazie alla collaborazione con l’Associazione Ti Aiuto io Odv di Candelo, che possiede quattro joelette per adulti e, quando necessario, le mette a disposizione per ampliare le opportunità di utilizzo. Proprio in questo periodo, considerate le richieste, una delle carrozzine dell’associazione è presente al Bocchetto Sessera.

Una rete di collaborazioni che traduce il principio dell’accessibilità in occasioni concrete per stare insieme, percorrere i sentieri, raggiungere gli alpeggi e vivere la montagna biellese senza lasciare indietro nessuno.