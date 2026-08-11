BTP a lunga scadenza e tassi BCE: perché il prezzo non si muove come ci si aspetta

“Ho sempre sentito dire che il prezzo delle obbligazioni si muove in direzione opposta ai tassi di interesse. Perché allora il BTP a 30 anni dal 2024 ad oggi è rimasto quasi fermo, nonostante i tassi BCE siano scesi dal 4,5% al 2,15%?”

È una domanda molto più intelligente di quanto sembri e che si sente spesso sollevare tra gli investitori.

Mette in discussione una delle “regole base” più diffuse, che però – presa da sola – rischia di essere fuorviante.

Partiamo proprio da qui.

I tassi BCE: cosa sono davvero e perché si muovono

Quando si parla di “tassi che scendono”, si fa riferimento ai tassi ufficiali della BCE.

Sono gli strumenti con cui la banca centrale cerca di mantenere sotto controllo l’inflazione, con un obiettivo preciso: intorno al 2% in modo da garantire sostenibilità e sviluppo economico.

Il meccanismo è semplice:

se l’inflazione è troppo alta → la BCE alza i tassi per raffreddare economia e consumi

se l’inflazione scende troppo → la BCE riduce i tassi per stimolare la crescita

Questi tassi influenzano direttamente il costo del denaro nel breve periodo.

Ed è qui che nasce la convinzione: “se i tassi scendono, le obbligazioni salgono”.

Vero, ma solo in parte.

Andamento dei tassi BCE negli ultimi 36 mesi (fonte: fxempire.it)

La curva dei rendimenti: il grafico che racconta il mercato

Per capire davvero cosa succede, bisogna cambiare prospettiva.

Non esiste un solo tasso.

Esistono tanti tassi, uno per ogni scadenza.

Ed è proprio questo che rappresenta la curva dei rendimenti.

Non è solo un grafico bensì una sintesi delle aspettative del mercato su inflazione, crescita economica, politica monetaria e rischio Paese.

Ogni punto della curva risponde a una domanda molto semplice: quanto devo essere pagato per prestare soldi allo Stato italiano per quella durata?

Curva dei rendimenti del titolo di Stato italiano (fonte: investing.com)

Non tutti i tassi si muovono allo stesso modo

Ed è qui che arriva il punto chiave.

La relazione tra tassi e obbligazioni esiste, ma non è uniforme lungo tutta la curva.

La parte breve (fino a 2–3 anni) è fortemente influenzata dalla BCE.

Qui il mercato guarda ai tassi ufficiali e all’inflazione nel breve periodo: se la BCE abbassa i tassi, i rendimenti scendono e il prezzo delle obbligazioni tende a salire per adeguarsi alle nuove emissioni.

Ma andando avanti con le scadenze, la logica cambia.

La parte lunga della curva – 10, 20, 30 anni – non segue direttamente la BCE.

Segue qualcosa di molto più complesso: entrano in gioco aspettative su inflazione futura, crescita economica, sostenibilità del debito pubblico, stabilità politica e premio per il tempo.

Perché il BTP a 30 anni non è salito: il vero messaggio per l’investitore

Dal 2024 ad oggi la BCE ha ridotto i tassi, infatti i rendimenti sulle scadenze brevi sono scesi.

Ma sulle scadenze lunghe questo non è successo nello stesso modo.

Il risultato è proprio quello osservato: prezzi quasi stabili sui BTP a 30 anni.

Questo significa una cosa molto precisa: il mercato non sta guardando solo alle decisioni della banca centrale, sta guardando molto più lontano.

Rendimento del BTP a 30 anni (blu) vs 2 anni (verde) dal 2024 ad oggi (fonte: investing.com)

Un titolo a lunga scadenza non dipende dai tassi di oggi: dipende da quello che il mercato si aspetta nei prossimi 10, 20 o 30 anni.

Oggi queste aspettative sono cambiate:

· c’è meno certezza su come evolverà l’inflazione nel lungo periodo

· il livello del debito pubblico è più alto

· il contesto economico e geopolitico è più incerto

Tutto questo ha una conseguenza molto concreta: chi presta soldi per molti anni chiede un premio più elevato, ed è proprio questo premio che ha mantenuto i rendimenti lunghi relativamente alti, impedendo al prezzo dei BTP a 30 anni di salire in modo significativo.

Conclusione

La relazione tra tassi e obbligazioni è reale, ma è solo il primo livello di lettura.

Il secondo livello – quello che fa davvero la differenza – è capire quali tassi si stanno muovendo e perché.

Perché un BTP a 2 anni e un BTP a 30 anni non rispondono alle stesse logiche e spesso è proprio questa differenza che spiega i movimenti che, a prima vista, sembrano contraddire le regole di base.

Un ultimo aspetto, molto importante dal punto di vista pratico: in fasi di tassi elevati, molti investitori sono portati a comprare scadenze molto lunghe con un ragionamento apparentemente sensato: “bloccare” rendimenti più alti e beneficiare di un futuro aumento dei prezzi quando i tassi scenderanno.

Questa strategia può funzionare, ma nasconde un rischio spesso sottovalutato: la durata.

Se i tassi non scendono come previsto, o se la parte lunga della curva resta “rigida” per anni, l’investitore può ritrovarsi “invischiato” in un titolo a lunga scadenza, che rimane in perdita per un periodo molto esteso.

A quel punto non è più una semplice oscillazione di prezzo, ma una vera e propria immobilizzazione del capitale, difficile da gestire sia psicologicamente che finanziariamente.

Il punto non è evitare le lunghe scadenze, ma comprenderne il ruolo reale: non sono una scorciatoia per “guadagnare dai tassi”, ma uno strumento di esposizione a rischi di lungo periodo.

E come sempre nei mercati, il rischio non sparisce: si sposta semplicemente nel tempo.

Avete domande o curiosità? Potete scriverle alla redazione del giornale oppure tra i commenti su Facebook

Andrea Fabbris – Consulente Finanziario Indipendente

www.finanzaindipendente.it

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