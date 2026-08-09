Dal Nord Ovest - Ciclisti investiti, arrestato un automobilista di 73 anni

È stato confermato nel tardo pomeriggio, l’arresto del 73enne che ieri mattina al termine di una lite ha investito e ferito alcuni ciclisti a Lanzo Torinese.

Su disposizione della Procura di Ivrea sono stati predisposti gli arresti domiciliari dell’uomo che subito dopo l’accaduto era già andato a costituirsi dai Carabinieri.

L’episodio si è verificato ieri mattina in via Loreto.

Stando a quanto riferito da alcuni testimoni, dopo la discussione per futili motivi, forse legati alla viabilità, l'automobilista avrebbe travolto i ciclisti e in seguito sarebbe tornato indietro investendoli di nuovo.

Il bilancio è di quattro persone ferite, di cui una in gravi condizioni in seguito a un trauma cranico, la prognosi è riservata. Ferite in modo non grave le altre tre persone.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con diverse ambulanze e l'elisoccorso, mentre sull’esatta dinamica indagano ora i Carabinieri.