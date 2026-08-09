Dal Nord Ovest - Furto in casa poi fugge in moto ma viene bloccato

Un furto in abitazione si è trasformato in un inseguimento ai piedi della collina torinese, tra le strade di Trofarello e Moncalieri, conclusosi con l'arresto di un uomo da parte dei Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Moncalieri.

L'intervento è scattato intorno alle 9.30 di questo mercoledì, quando il proprietario di un'abitazione a Trofarello - assente da casa per qualche giorno di ferie - ha contattato il 112 dopo aver notato, attraverso il sistema di videosorveglianza collegato da remoto, la presenza di uno sconosciuto che girava tra il soggiorno e la camera da letto.

Le pattuglie dell'Arma, già presenti nelle vicinanze, hanno raggiunto rapidamente l’abitazione ma alla vista dei militari, l’uomo è fuggito in sella a una moto, dando inizio a un inseguimento che ha attraversato diverse vie cittadine.

Dopo 4 km, all’altezza di strada Sanda, il presunto autore del furto ha perso autonomamente il controllo del mezzo, cadendo sull'asfalto. L'uomo ha quindi tentato un'ultima fuga a piedi, abbandonando le due ruote nella speranza di far perdere le proprie tracce nei campi adiacenti. Una pattuglia ha continuato l'inseguimento mentre una seconda autoradio ha raggiunto l'area, consentendo ai militari di circondare e bloccare il fuggitivo dopo alcune centinaia di metri.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, l'uomo era riuscito a introdursi nell'abitazione dopo aver forzato un lucernario. La refurtiva, costituita da numerosi gioielli in oro e argento e da denaro in contanti, è stata recuperata integralmente e sarà restituita al legittimo proprietario. L'arrestato, un 41enne italiano già noto alle forze dell'ordine, è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale Santa Croce di Moncalieri per le lesioni riportate nella caduta e, al termine degli accertamenti, è stato arrestato per il reato di furto aggravato e trasferito presso la casa circondariale "Lorusso e Cutugno" di Torino, a disposizione dell'Autorità giudiziaria.