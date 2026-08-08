Dal Nord Ovest - Si tuffa nel laghetto e rischia di annegare, commerciante salva un bimbo di 6 anni

Una tragedia sfiorata alle prime ore del mattino e trasformata in un lieto fine grazie al coraggio e alla prontezza di un commerciante di zona. È la storia del salvataggio di un bambino di 6 anni che, nella mattinata di ieri, venerdì 7 agosto, ha rischiato di annegare in un laghetto privato a Rivarolo Canavese.

L'episodio si è consumato poco prima delle 7 del mattino nei pressi di via Favria. Il piccolo si era allontanato da solo, sfuggendo al controllo della madre. Vagando senza meta, ha raggiunto lo specchio d'acqua. A notarlo è stata una passante, le cui urla disperate hanno attirato l'attenzione di un giovane, intento in quel momento a bagnare le piante.

Immediatamente è scattato l'allarme mentre il vivaista ha scavalcato la recinzione di confine per correre verso lo specchio d'acqua. Giunto sul posto, il commerciante si è trovato di fronte a una scena da brividi: il bimbo era entrato in acqua a piedi scalzi.

La situazione è precipitata in un istante. Spingendosi verso il centro del bacino, il bimbo ha improvvisamente perso il contatto con il fondale, finendo nel punto in cui l'acqua era più profonda. Spaventato e privo di appigli, il piccolo è andato subito in forte difficoltà, rischiando di andare a picco. L'uomo si è allungato sulla sponda e, allungando con decisione un braccio, è riuscito ad afferrarlo al volo e a tirarlo a riva sano e salvo.

In pochi minuti sul posto sono giunti gli operatori sanitari del 118 di Azienda Zero e i carabinieri della Compagnia di Ivrea. Il piccolo, visibilmente scioccato e senza parole, è stato subito visitato e tranquillizzato dai medici. Nel frattempo, i militari dell'Arma hanno avviato gli accertamenti per rintracciare la famiglia, riuscendo in breve tempo a individuare la madre e a riaffidarle il figlio, sano e salvo.