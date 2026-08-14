Emergenza idrica a Valdilana: attivato il Centro Operativo Comunale

Il Comune di Valdilana ha attivato il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di Protezione Civile per coordinare le attività legate all’emergenza idrica sul territorio.

Il C.O.C. è operativo presso la sede municipale di Frazione Ronco n. 1 e garantirà il monitoraggio costante della situazione, il raccordo con i gestori del servizio idrico e le comunicazioni alla cittadinanza. L’amministrazione comunale invita i residenti a continuare a utilizzare l’acqua in modo corretto, attento e responsabile, nel rispetto delle disposizioni già in vigore.

Il Comune sottolinea l’importanza della collaborazione di tutti per affrontare nel modo più efficace possibile la situazione.