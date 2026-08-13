Eclissi, dal Biellese lo scatto di Alberto Barbera

Le nuvole hanno reso particolarmente difficile osservare e fotografare l’eclissi di Sole di ieri, mercoledì 12 agosto, visibile in forma parziale anche dal Piemonte.
Le condizioni del cielo hanno ostacolato per buona parte della serata l’osservazione del fenomeno, uno degli appuntamenti astronomici più attesi dell’anno, che si è verificato nelle ore prossime al tramonto.
Nonostante la copertura nuvolosa, qualche apertura ha consentito ad Alberto Barbera di cogliere l’eclissi dal Biellese e immortalarla.