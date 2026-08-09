Bocce, Ivrea conquista il 15° Campionato Arci

Il 15° Campionato italiano Arci, organizzato dal Comitato territoriale Biella-Vercelli-Ivrea in collaborazione con il Circolo Arci Valdengo, è stato vinto per la prima volta da una terna di Ivrea capitanata da Neva Tedesco.

"È la sesta volta che partecipiamo e finalmente sono riuscita a conquistare il titolo – afferma Tedesco –. Sono veramente contenta".

La formazione eporediese, oltre a Tedesco, era composta dall’ottantatreenne Rino Boscolo e da Paolo Bonetti. Boscolo, due settimane fa, si è laureato vicecampione italiano di categoria D della Federbocce. "Dopo aver perso la finale Fib, oggi ho vinto il Campionato Arci: alla mia età è una grande soddisfazione".

In finale Ivrea ha superato con il punteggio di 13-8 la formazione vincitrice dello scorso anno, la San Bernardo Torino, capitanata da Attilio Avondoglio e completata da Ivo Chiartano e Osvaldo Borello.

Terzo posto per Arci Valdengo, con Sergio Banderè, Andrea Piombo e Carlo Dellagaren, e per Moranese Alessandria, con Mauro Maschera, Roberto Patrucco e Manuel Cantamessa.