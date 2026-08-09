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COSTUME E SOCIETÀ | 09 agosto 2026, 07:50

Da “Su Nuraghe” una paròla piemontèisa al mèis, Agosto 2026, «M» come «Magon»

Nell’immagine: capolettera “M”, Sacramentarium Episcopi Warmundi (Sacramentario del Vescovo Warmondo di Ivrea): fine secolo X, Ivrea, Biblioteca Capitolare, Ms 31 LXXXVI). Priuli Verlucca,1990, copia posseduta a Biella dal Comm. Mario Coda

Nell’immagine: capolettera “M”, Sacramentarium Episcopi Warmundi (Sacramentario del Vescovo Warmondo di Ivrea): fine secolo X, Ivrea, Biblioteca Capitolare, Ms 31 LXXXVI). Priuli Verlucca,1990, copia posseduta a Biella dal Comm. Mario Coda

Omaggio dei Sardi dell’Altrove alla terra di accoglienza, “omagià daj Sardagneuj fòra ’d Finagi” che fanno capo al Circolo culturale sardo “Su Nuraghe” di Biella. 

Magon è parola che accompagna l’ottavo mese dell’anno 2026 come la si ritrova in “Barba Tòni”, Barba Tòni Boudrìe, in “Michel dij Bonavé”, Michele Bonavero, in Elisa Revelli e nella ricca produzione letteraria di “Tavo Burat”, Gustavo Buratti Zanchi.

Magon s.m. 1 cruccio, dispiacere, dolore || che bon pro a sté sèmper lì, ij magon a rumié, poponeve ij seugn ch’i seve nen bon a vive? [Tavo] = a che pro (a che fine, a che utilità, con quale scopo) stare sempre lì, a ruminare i dispiaceri, a coccolarvi con sogni che non siete capaci di vivere? || ah, ël magon d’esse mach pì na përzon, chiel ch’a savìa le gighe e le canson e ch’a l’avìa maitass d’esse cantà [Barba Tòni] = ah, il chiuso dolore d’essere soltanto più una prigione, lui che sapeva le gighe e le canzoni e che smaniava dal desiderio di essere cantato 2 affanno, angoscia || dësmemorià ‘d magon [Revelli] = immemori degli affanni || sfirajand ën magon an s’na tòpia [Revelli] = sbriciolando un’angoscia su un pergolato 3 tristezza || avra ‘l magon, avra la gòj ën mè cheur ës logiavo [Revelli] = ora la tristezza, ora la gioia albergavano nel mio cuore → sagrin

a agg. ▪ triste, conturbato, addolorato, tormentato || l’era rivaje a j’orije ‘l son magonà d’un lament [Michel] = gli era giunto alle orecchie il suono tormentato di un lamento

Magonesse / anmagonesse v.r. ▪ addolorarsi || as magon-a n’ariëtta stembrin-a [Revelli] = s’addolora una brezza settembrina


 

Sergi Girardin (Sergio Maria Gilardino) - Su Nuraghe Biella

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