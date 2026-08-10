Salussola, guasto alla fibra durante i lavori: avviate le operazioni di ripristino

Disservizi alla rete in fibra a Salussola, in frazione San Secondo. Nella giornata di oggi, durante i lavori per la posa di una nuova linea, è stata accidentalmente danneggiata una fibra già presente nello stesso tratto.
A comunicarlo è il Comune di Salussola che, pur trattandosi di un guasto relativo a una linea privata, ha sollecitato Open Fiber affinché provveda al ripristino del servizio.
Le attività per risolvere il problema sono in corso. Al momento, tuttavia, non sono disponibili indicazioni precise sui tempi necessari per il completamento dell’intervento, anche a causa del periodo estivo.
L’Amministrazione comunale continuerà a seguire l’evolversi del guasto e fornirà eventuali aggiornamenti non appena saranno disponibili.