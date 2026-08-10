A Biella Chiavazza domani arriva l'Ufficio mobile della Polizia locale

A inizio agosto il Prefetto di Biella, Elena Scalfaro, e il sindaco della Città di Biella, Marzio Olivero, hanno sottoscritto il Protocollo d’intesa per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani 2025/2026, con il quale hanno inteso regolare i rispettivi e reciproci impegni in relazione al fenomeno. Ed è proprio con le risorse assegnate dal Ministero dell’Interno al Comune di Biella destinate alla realizzazione di progettualità mirate a sensibilizzare, informare e proteggere gli anziani contro i rischi di frodi e raggiri, che l'amministrazione ha acquistato un mezzo da adibire ad Ufficio mobile della Polizia locale che in queste settimane è in tour nei quartieri, e domani verrà a Chiavazza.

L'appuntamento è in Piazza XXV Aprile domani martedì 11 agosto dalle 16 alle 18. Obiettivo del progetto è portare attenzione, ascolto e sicurezza direttamente nei luoghi in cui vivono i cittadini, trasformando la prevenzione in un'occasione di incontro e vicinanza. Polizia Locale e Servizi Sociali saranno presenti sul territorio per incontrare i cittadini e fornire consigli utili per difendersi dalle truffe.

Il 18 sarà a Pavignano e il 25 al Vandorno.