Soccorso Alpino ed eliambulanza: tre operazioni nel Biellese

Tre interventi di soccorso hanno impegnato nella giornata di oggi, domenica 20 settembre, gli operatori sulle montagne biellesi.

La prima richiesta è arrivata al NUE 112 nel primo pomeriggio da un gruppo di escursionisti che stava percorrendo il sentiero da Oropa a Sant’Eurosia. Una ragazza della comitiva è caduta, riportando la lussazione del ginocchio. Sul posto è intervenuta una squadra a terra del Soccorso Alpino di Biella, accompagnata da un medico. Dopo essere stata raggiunta e stabilizzata, l’infortunata è stata trasportata fuori dal bosco con un’apposita barella. L’eliambulanza di Azienda Zero, proveniente dalla base di Borgosesia, ha quindi effettuato il recupero con il verricello e il trasferimento all’ospedale di Biella in codice giallo.

Mentre la prima operazione era ancora in corso, il NUE 112 ha ricevuto una seconda chiamata dal laghetto del Monte Rosso. Una ragazza, caduta sul sentiero, si è procurata un trauma a un braccio. A Oropa è stata inviata un’altra squadra del Soccorso Alpino di Biella per un eventuale supporto, mentre sul posto è giunta l’eliambulanza di Azienda Zero di Borgosesia, che aveva appena concluso il precedente intervento. La paziente è stata recuperata e trasportata all’ospedale di Biella.

La terza richiesta di aiuto è giunta al NUE 112 alle 17.45. Lungo il sentiero del Lago della Vecchia, un escursionista si è procurato una distorsione che gli ha impedito di proseguire. La centrale ha attivato la Stazione Valle Cervo del Soccorso Alpino, che ha inviato una squadra a Piedicavallo. Da qui, i soccorritori hanno raggiunto a piedi la persona immobilizzata e atteso l’arrivo dell’eliambulanza di Azienda Zero di Borgosesia per il trasferimento all’ospedale di Biella.