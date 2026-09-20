Gaglianico, poliziotto fuori servizio sorprende i ladri in azione: tre arresti

Mauro, poliziotto della Squadra Mobile di Biella, era libero dal servizio quando, a Gaglianico, ha notato un mezzo con tre uomini a bordo aggirarsi tra le villette.

Il suo intuito lo ha portato a osservare con attenzione. Poco dopo ha visto due uomini scendere dal furgone, con il volto coperto, e arrampicarsi lungo le tubature fino al balcone di un appartamento al secondo piano.

Mauro ha subito chiesto il supporto di un collega. Insieme hanno monitorato i movimenti dei sospetti fino al momento dell'intervento.

I tre sono stati fermati e nel furgone sono stati trovati attrezzi da scasso, passamontagna e la refurtiva appena sottratta, profumi di lusso e capi d'abbigliamento per un valore di circa 1.750 euro, oltre a gioielli e bigiotteria di probabile provenienza illecita.

Tre arresti per furto in appartamento sventati grazie all'attenzione di Mauro e alla prontezza dell'intervento dei poliziotti.