Biella, in campo la solidarietà con il test drive per l’acquisto della PET/TC a favore dell'ospedale: le interviste VIDEO

Questo weekend la solidarietà sarà l’assoluta protagonista. Sabato 19 settembre, dalle 10 alle 18, nell’area dei Giardini Zumaglini, in piazza Vittorio Veneto, si terrà “Mettiamo in moto la generosità”, iniziativa di Ford Italia organizzata in collaborazione con l’associazione Amici dell’Ospedale di Biella e con il patrocinio del Comune.

Nel corso della giornata sarà possibile effettuare gratuitamente un test drive. Per ogni prova, Ford Italia devolverà 30 euro all’associazione: i fondi raccolti saranno destinati al progetto per l’acquisizione di una PET/TC per l’ospedale cittadino. Tra i veicoli disponibili per i test drive figurano tutte quelli con alimentazioni ibride ed elettriche, come Puma Gen E, Explorer, Kuga Plug in e Ranger Plug In.

L’esposizione sarà all'interno della piazza dove sarà mostrata la Puma Gen E, donata da Nuova Assauto all'associazione e utilizzata per svolgere il servizio di radiologia a domicilio presso le RSA. Sarà presente anche la nuova Mustang 5.0 V8 da 453cv in allestimento Dark Hourse.

I volontari presenti ai gazebo illustreranno inoltre le attività benefiche previste nel 2026. In circa dodici anni, l’associazione ha raccolto e donato all’ospedale di Biella più di 5 milioni di euro. "Il progetto della PET/TC ha cominciato a prendere forma con le prime donazioni raccolte durante l’estate a Vigliano Biellese – spiega il presidente Leo Galligani –. Saranno ora i partecipanti al test drive a determinare l’entità del contributo destinato a migliorare il nostro ospedale". Secondo i dati comunicati dall’associazione, sono più di 800 i biellesi che ogni anno necessitano di questo esame e devono rivolgersi a strutture esterne al territorio.