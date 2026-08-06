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Biella | 06 agosto 2026, 08:10

Biella, incuria e inciviltà sotto gli occhi di tutti

La segnalazione di una lettrice

Biella, incuria e inciviltà sotto gli occhi di tutti

Biella, incuria e inciviltà sotto gli occhi di tutti

"Non credo di essere l’unica cittadina a rilevare il diffuso stato di incuria presente in diverse zone della città di Biella.

A questa situazione si aggiunge il comportamento poco rispettoso di alcuni proprietari di cani, che non provvedono a raccogliere le deiezioni dei propri animali. La fotografia allegata documenta con chiarezza il problema.

Ringrazio per l’attenzione riservata a questa segnalazione, pur con la consapevolezza che, senza un maggiore senso civico e controlli adeguati, difficilmente la situazione potrà migliorare..."

Lettera firmata

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