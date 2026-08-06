Biella, incuria e inciviltà sotto gli occhi di tutti

"Non credo di essere l’unica cittadina a rilevare il diffuso stato di incuria presente in diverse zone della città di Biella.
A questa situazione si aggiunge il comportamento poco rispettoso di alcuni proprietari di cani, che non provvedono a raccogliere le deiezioni dei propri animali. La fotografia allegata documenta con chiarezza il problema.
Ringrazio per l’attenzione riservata a questa segnalazione, pur con la consapevolezza che, senza un maggiore senso civico e controlli adeguati, difficilmente la situazione potrà migliorare..."