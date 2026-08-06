Il Sole si oscura al tramonto: eclissi visibile anche nel Biellese

Mercoledì 12 agosto anche il Biellese potrà assistere a un’eclissi parziale di Sole. A Biella il fenomeno inizierà alle 19.27 e raggiungerà il culmine alle 20.20, con un oscuramento del disco solare vicino al 93 per cento. La conclusione è prevista intorno alle 20.40.

L’orario renderà però difficile l’osservazione. Il Sole sarà molto basso verso ovest-nord-ovest e, in diverse zone, potrebbe scomparire dietro i rilievi prima della fase massima. Sarà quindi necessario scegliere un punto con l’orizzonte occidentale libero. L’Inaf ha predisposto mappe specifiche che tengono conto della conformazione del territorio e della presenza delle montagne.

Dall’Italia l’eclissi resterà parziale. La totalità sarà visibile lungo una stretta fascia che attraverserà la Russia artica, la Groenlandia, l’estremità occidentale dell’Islanda, una piccola parte del Portogallo e un’ampia zona della Spagna.

Per proteggere la vista occorrerà utilizzare esclusivamente occhialini specifici conformi alla norma ISO 12312-2. Gli occhiali da sole, i vetri anneriti e gli strumenti ottici senza filtri adeguati non garantiscono alcuna sicurezza.