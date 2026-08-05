Caro carburanti, taglio delle accise sul gasolio prorogato al 25 agosto

Il governo, a quanto si apprende, ha deciso di prorogare il taglio delle accise sul gasolio di 17 centesimi al litro fino al 25 agosto.

E' quanto si apprende al termine del Consiglio dei Ministri. La precedente misura era, infatti, in scadenza, perché prevista fino al 6 agosto.

Prima della riunione del Cdm si sarebbe svolto un vertice di governo tra la premier Giorgia Meloni e i vice Matteo Salvini e Antonio Tajani. Al tavolo c'era anche il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti.

In serata, la premier si è espressa così sui propri canali social: "Abbiamo prorogato fino al 25 agosto le misure contro il caro carburanti. Cerchiamo di fare la nostra parte per contenere gli effetti dei rincari, in una fase internazionale ancora molto complessa. Dal 25 agosto entrerà nuovamente in vigore il meccanismo delle accise mobili, che continueremo a monitorare con attenzione per valutare ogni eventuale ulteriore intervento".