Il CDM ha esaminato il Piano Sociale per il Clima: 9,3 miliardi per famiglie, microimprese e mobilità

Il Consiglio dei Ministri di martedì 4 agosto ha esaminato il Piano Sociale per il Clima, predisposto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE): si tratta dello strumento, dal valore complessivo di 9,3 miliardi di euro, costruito per accompagnare la transizione energetica e mitigare gli effetti economici e sociali derivanti dall’ETS2, il nuovo sistema europeo di scambio delle quote di emissione per l’edilizia e il trasporto stradale, operativo dal 2028.

Il Piano prevede, per il periodo 2026-2032, sette miliardi finanziati dal Fondo sociale per il clima e 2,3 miliardi di cofinanziamento nazionale. Le risorse sono destinate a famiglie vulnerabili, microimprese e utenti vulnerabili dei trasporti.

“Il Piano Sociale per il Clima – afferma il ministro Gilberto Pichetto - accompagna la transizione energetica con misure concrete, coniugando gli impegni ambientali con la tutela delle fasce più vulnerabili, dunque nella direzione di una decarbonizzazione sostenibile a tutti i livelli”.

Gli interventi si concentrano su quattro priorità: la riqualificazione energetica dell’edilizia residenziale pubblica e degli immobili delle microimprese; il sostegno all’elettrificazione dei consumi domestici; il potenziamento e la maggiore accessibilità del trasporto pubblico; un sostegno temporaneo al reddito attraverso il Bonus Sociale Energia Plus, che interesserà circa 4 milioni di famiglie ogni anno tra il 2028 e il 2031 con l’erogazione automatica del contributo in bolletta.

A seguito dell’esame del Consiglio dei Ministri, il MASE procederà alla trasmissione del Piano alla Commissione Europea per la fase di negoziato formale per la successiva approvazione.