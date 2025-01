Calcio, tifosi in delirio per l'arrivo di Franco Baresi a Biella: “C'è solo un capitano” FOTO e VIDEO

Diventai milanista perché da piccolo trovai, un giorno, per terra, il portafoglio di mio nonno. Lo aprii e vidi le foto ingiallite di padre Pio e Franco Baresi, che io non conoscevo, non sapevo chi fossero. Lo chiesi a mio nonno e lui mi spiegò: uno fa i miracoli, l’altro è un popolare frate pugliese.

Non me ne voglia Diego Abatantuono, a cui scippo questa frase da lui dedicata a Gianni Rivera, ma la uso per mitizzare la figura di Franco Baresi, presente nella serata di lunedì 27 gennaio, a Biella, per presentare il suo ultimo libro “Ancora in Gioco”. Un tifo da stadio: la Curva Sud, per la precisione di San Siro, accoglie il capitano all’arrivo alla Libreria Giovannacci.

Ci sono diverse generazioni di tifosi, di chi lo ha visto allo stadio, di chi lo ha ammirato in televisione e di chi lo ha percepito dai racconti familiari. E’ una serata a tinte rossonere e l’ex libero della Nazionale Italiana, tra l’altro campione del mondo nel 1982, si lascia raccontare e risponde alle domande incentrate sul suo ruolo di difensore vecchia maniera, sul suo rapporto con l'allora presidente Silvio Berlusconi e sul fatto che la società, anche se retrocessa in Serie B, seppe costruire su di lui quello che poi diventò il “Milan degli Invincibili”.

Fa bella mostra di sé, a lato del tavolino presidenziale, la riproduzione della Coppa dei Campioni del 2007, l’ultima delle sette che in ordine di tempo si trova nella bacheca dei trofei milanisti. La lunga fila dei tifosi ha poi pazientemente aspettato per immortalarsi in foto con il campione, in religiosa attesa, tutti col libro in mano ma con il cuore a doppia tinta rossonera e con una velata nostalgia di quando il capitano alzava la mano per comandare il gioco. Ricordiamo, infine, che l'evento ha uno scopo puramente benefico: parte del ricavato racccolto sarà destinato al progetto Casa Famiglia “New Beginning”.