Valdilana, si chiude con sorrisi ed emozioni il centro estivo di Mosso

Si è conclusa con entusiasmo e tanti sorrisi un'altra edizione del Centro Estivo "Mosso che conta", un appuntamento che anche quest'anno ha saputo regalare ai bambini settimane ricche di divertimento, amicizia e nuove esperienze.

Per sette settimane, dal 15 giugno al 31 luglio, il centro estivo ha accolto decine di bambini, proponendo un ricco programma di attività pensate per favorire la socializzazione, la crescita personale e il divertimento. Tra giochi, laboratori creativi, attività sportive, gite e momenti di condivisione, i partecipanti hanno vissuto un'estate indimenticabile, imparando il valore della collaborazione, del rispetto e dello stare insieme. Ogni giornata è stata un'occasione per crescere, creare nuove amicizie e collezionare ricordi destinati a rimanere nel cuore.

Il successo dell'iniziativa è stato possibile grazie all'impegno degli animatori e dei numerosi volontari che, con passione, dedizione ed entusiasmo, hanno accompagnato i bambini lungo tutto il percorso, garantendo un ambiente sereno, sicuro e stimolante. La conclusione del centro estivo è stata celebrata sabato 1° agosto con una grande festa finale, che ha riunito bambini, famiglie, animatori e volontari in una serata di allegria, tra una cena conviviale e uno spettacolo conclusivo, perfetto per salutare insieme un'altra estate ricca di emozioni.

Un sentito ringraziamento è andato alle famiglie, che hanno scelto di condividere questo progetto, e a tutti coloro che hanno contribuito alla sua riuscita. In particolare: Comune di Valdilana per il costante supporto, Croce Rossa Italiana – Comitato di Cossato, Vigili del Fuoco Volontari di Ponzone e Arcieri del Dahu di Ponzone, che con la loro disponibilità e collaborazione hanno arricchito l'esperienza dei bambini, rendendo ancora più speciale questa edizione del centro estivo, oltre a Gumilandia con i loro giochi gonfiabili per l’ultima giornata indimenticabile, caratterizzata da un mix di emozioni. Un pizzico di malinconia per i saluti ma soprattutto tanta gioia per le esperienze vissute insieme.

“I sorrisi dei bambini rappresentano il risultato più bello e la conferma del valore di un'iniziativa che, anno dopo anno, continua a essere un importante punto di riferimento per il territorio – spiegano - Con l'augurio di ritrovarsi ancora il prossimo anno per una nuova estate all'insegna del divertimento e della condivisione, il Centro Estivo Mosso che conta saluta tutti i suoi protagonisti e dà appuntamento all'edizione 2027”.