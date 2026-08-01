Occhieppo Superiore, trovato senza vita in via Castellazzo

Un uomo è stato trovato senza vita nella mattinata di ieri, intorno alle 9, in via Castellazzo, a Occhieppo Superiore. La vittima è Enrico Gremmo, nato nel 1967, che viaggiava su una Vespa di colore blu.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Occhieppo e un’ambulanza medicalizzata. Il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso, risalente con ogni probabilità alla sera precedente.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe stato colto da un malore mentre era alla guida del motociclo, uscendo di strada. Un familiare, non vedendolo rientrare a casa, avrebbe quindi avviato le ricerche. Sul luogo del ritrovamento è intervenuto il medico legale, che ha ricondotto la morte a cause naturali. La salma è stata restituita ai familiari.