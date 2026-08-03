A Cossato arriva lo sconto sulla TARIP per chi apre una nuova attività

Aprire un'attività a Cossato costerà un po' meno. Da quest'anno, infatti, i giovani under 35 che avvieranno una nuova impresa potranno beneficiare, nei casi previsti dal regolamento, dell'esenzione della quota fissa della TARIP per i primi due anni di attività.

Il consiglio comunale ha approvato mercoledì sera, con i voti della maggioranza, la modifica del Regolamento TARIP, introducendo una misura che punta a favorire l'imprenditorialità giovanile e a rendere Cossato una città sempre più attrattiva per chi decide di investire e costruire il proprio futuro imprenditoriale.

L'agevolazione è riservata alle imprese nelle quali almeno il 51% della proprietà e della compagine sociale è costituito da giovani con meno di 35 anni al momento dell'avvio dell'attività. L'esenzione riguarda esclusivamente la quota fissa della tariffa mentre la quota variabile resta invariata e mantiene il carattere premiale della TARIP, premiando chi differenzia correttamente. Non riguarda invece i subentri, i trasferimenti di sede o le riaperture di attività già esistenti. L'esenzione è prevista per i primi due anni di attività, la fase in cui una nuova impresa affronta gli investimenti iniziali e i costi più impegnativi. Un sostegno pensato per accompagnare i giovani proprio nel momento in cui un aiuto può fare la differenza.

Anche i dati del Documento Unico di Programmazione (DUP) confermano un aumento dell'occupazione, con il numero delle persone impiegate nelle imprese cossatesi salito da 3.134 a 3.175 nel 2025. Un andamento che il Comune intende accompagnare sostenendo i giovani che scelgono di avviare una nuova attività.

Nel presentare la misura in consiglio comunale, l'assessore al Bilancio e alle Politiche Giovanili Barbara Imperadori ha ribadito che il compito di un'amministrazione non è soltanto gestire le risorse ma anche creare opportunità, utilizzando gli strumenti a disposizione del Comune per sostenere chi sceglie di fare impresa a Cossato.

“Una scelta di priorità, non di esclusione – commenta Imperadori - In questa prima fase abbiamo deciso di concentrare le risorse su una misura mirata per accompagnare i giovani nel momento più delicato dell'avvio di una nuova attività. Investire sui giovani significa investire sul futuro di Cossato, perché ogni nuova impresa che nasce e riesce a consolidarsi contribuisce a rendere la città più dinamica, attrattiva e ricca di opportunità. La platea dei beneficiari potrà essere valutata nel tempo sulla base dei risultati ottenuti”.