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Telefonia mobile, Uncem aggiorna la mappa delle zone senza segnale
Telefonia mobile, Uncem aggiorna la mappa delle zone senza segnale
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ATTUALITÀ | 01 agosto 2026, 08:20

Telefonia mobile, Uncem aggiorna la mappa delle zone senza segnale

Cittadini e amministratori possono indicare le località nelle quali non è possibile telefonare, inviare messaggi o collegarsi a internet.

Telefonia mobile, Uncem aggiorna la mappa delle zone senza segnale

Telefonia mobile, Uncem aggiorna la mappa delle zone senza segnale

Uncem rilancia la raccolta delle segnalazioni sulle aree italiane prive di copertura telefonica mobile. Attraverso un apposito modulo è possibile indicare le località nelle quali gli smartphone non ricevono il segnale, rendendo impossibile effettuare chiamate, inviare messaggi o navigare in rete.

L’obiettivo è aggiornare l’elenco dei territori ancora esclusi dal servizio, con particolare attenzione alle zone alpine, appenniniche, rurali e più isolate. Una carenza che non incide soltanto sulle comunicazioni, ma può comportare gravi rischi anche per la sicurezza pubblica.

La prima rilevazione, presentata nell’ottobre 2019, aveva consentito a Uncem di trasmettere le segnalazioni agli operatori telefonici e ai proprietari delle infrastrutture. Secondo quanto riferito dall’Unione, alcune criticità indicate da sindaci e cittadini sono state risolte, mentre le imprese hanno pianificato nuovi investimenti. Rimangono tuttavia diverse le aree prive di copertura. Uncem sollecita quindi un piano nazionale per la telefonia mobile e chiede l’intervento dello Stato, attraverso risorse pubbliche, nei territori non raggiunti dagli investimenti privati.

Per partecipare alla raccolta dei dati è sufficiente compilare il modulo pubblicato da Uncem. Per informazioni e chiarimenti è possibile scrivere all’indirizzo uncem.nazionale@uncem.net.

G. Ch.

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