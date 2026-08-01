Telefonia mobile, Uncem aggiorna la mappa delle zone senza segnale

Uncem rilancia la raccolta delle segnalazioni sulle aree italiane prive di copertura telefonica mobile. Attraverso un apposito modulo è possibile indicare le località nelle quali gli smartphone non ricevono il segnale, rendendo impossibile effettuare chiamate, inviare messaggi o navigare in rete.

L’obiettivo è aggiornare l’elenco dei territori ancora esclusi dal servizio, con particolare attenzione alle zone alpine, appenniniche, rurali e più isolate. Una carenza che non incide soltanto sulle comunicazioni, ma può comportare gravi rischi anche per la sicurezza pubblica.

La prima rilevazione, presentata nell’ottobre 2019, aveva consentito a Uncem di trasmettere le segnalazioni agli operatori telefonici e ai proprietari delle infrastrutture. Secondo quanto riferito dall’Unione, alcune criticità indicate da sindaci e cittadini sono state risolte, mentre le imprese hanno pianificato nuovi investimenti. Rimangono tuttavia diverse le aree prive di copertura. Uncem sollecita quindi un piano nazionale per la telefonia mobile e chiede l’intervento dello Stato, attraverso risorse pubbliche, nei territori non raggiunti dagli investimenti privati.

Per partecipare alla raccolta dei dati è sufficiente compilare il modulo pubblicato da Uncem. Per informazioni e chiarimenti è possibile scrivere all’indirizzo uncem.nazionale@uncem.net.