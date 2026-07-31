Pralungo, “Apparecchia la Piazza” rinviato a settembre

L’evento “Apparecchia la Piazza”, inizialmente previsto per venerdì 31 luglio a Pralungo, è stato rinviato a settembre 2026. La nuova data sarà comunicata a breve.

L’iniziativa, organizzata dal Comune di Pralungo in collaborazione con i negozi di piazza Martiri, prevedeva una serata conviviale aperta alla cittadinanza. Il programma avrebbe preso il via alle 18 con l’allestimento dei tavoli portati dai partecipanti; chi ne fosse stato sprovvisto avrebbe potuto richiederne uno agli organizzatori.

Dalle 19 erano in programma l’aperitivo e la cena, con la possibilità di acquistare nei negozi del centro antipasti, taglieri, dolci, vini e birre artigianali. Nel corso della serata sarebbe stato premiato il tavolo meglio allestito, valutato per eleganza, gusto e originalità. Dalle 21 era inoltre previsto l’intrattenimento musicale con DJ Cleme.

Gli organizzatori si scusano per l’imprevisto e restano a disposizione per ulteriori informazioni.