Dal Nord Ovest - Uomo investito da un treno, soccorso in codice rosso

Grave incidente ferroviario nelle prime ore di oggi a Borgo Ticino. Intorno alle 4.45 un uomo di circa 60 anni è stato investito da un treno in transito a bassa velocità lungo la massicciata ovest, in un tratto esterno alla stazione ferroviaria.

Immediato l'allarme. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 che ha prestato le prime cure al ferito, classificando l'intervento in codice rosso. L'uomo è stato quindi trasportato all'ospedale di Borgomanero per gli accertamenti e le cure del caso.

Al momento non sono state rese note le generalità del ferito né le circostanze che hanno portato all'investimento. La dinamica dell'accaduto è al vaglio delle autorità competenti, che dovranno chiarire come l'uomo sia finito lungo la sede ferroviaria al momento del passaggio del convoglio.