Dal Nord Ovest - Camion prende fuoco sull'A4

Un camion che trasportava latticini è stato avvolto dalle fiamme nella mattinata di oggi, lunedì 27 luglio, lungo l'autostrada A4, all'altezza di Biandrate, in direzione Torino.

L'allarme è scattato intorno alle 9, quando la sala operativa dei Vigili del Fuoco di Novara ha ricevuto la segnalazione dell'incendio. Sul posto sono intervenute due squadre che hanno provveduto a circoscrivere e spegnere il rogo.

Il conducente del mezzo pesante è rimasto illeso mentre il camion è stato quasi completamente distrutto dalle fiamme.

Per consentire le operazioni di spegnimento e la messa in sicurezza dell'area, il tratto autostradale è stato temporaneamente chiuso al traffico, con conseguenti code e rallentamenti in direzione Torino.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale, che hanno eseguito i rilievi e gestito la viabilità, insieme al personale di Satap. Dopo le 10 la circolazione è stata riaperta su una sola corsia.