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Cronaca dal Nord Ovest | 23 luglio 2026, 20:00

Dal Nord Ovest - Donna trovata morta in un appartamento: c'è un indagato

Dal Nord Ovest - Donna trovata morta in un appartamento: c'è un indagato (foto di repertorio)

Dal Nord Ovest - Donna trovata morta in un appartamento: c'è un indagato (foto di repertorio)

C’è un indagato per la morte della giovane donna trovata senza vita la sera di lunedì scorso in ujn appartamento di Barriera di Milano, avvolta in un telo e nascosta nel cassettone del letto. 

A dare l’allarme era stato un amico preoccupato per non avere avuto piu’ notizie della donna. A quando si apprende, l’indagato sarebbe stato ascoltato a lungo dagli investigatori della Squadra Mobile di Torino che dal momento del ritrovamento del cadavere, in avanzato stato di decomposizione, sono al lavoro per ricostruire vita privata e lavorativa della vittima. 

Oggi, intanto, è stata eseguita l’autopsia per accertare le cause della morte e stabilire con maggiore certezza quando la donna ha perso la vita: ancora presto, fanno sapere gli investigatori, per conoscere gli esiti delle analisi.

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Dalla redazione di Torino

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