Dal Nord Ovest – Grave incidente in montagna, due escursionisti soccorsi in codice rosso

Il Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte e il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono intervenuti nel territorio del comune di Valdieri per il recupero di 4 escursionisti.

Le operazioni sono state avviate dalla chiamata di emergenza giunta in Centrale Operativa intorno alle 9.30 dal Passo del Punto Nodale 2790 m, a monte del rifugio Morelli Buzzi dove due escursionisti erano precipitati.

Sul posto è intervenuto l'elisoccorso di base a Cuneo che ha individuato il luogo dell'incidente (circa 100 metri sotto il colle) e ha sbarcato l'equipe al completo comprensiva del tecnico del Soccorso Alpino, del medico e dell'infermiere. Il personale si è trovato di fronte a un paziente con politrauma (fratture plurime agli arti inferiori e al bacino) e uno con importante trauma cranico.

Poiché il politraumatizzato si presentava in condizioni più gravi, è stato stabilizzato, imbarellato e imbarcato al verricello sull'elicottero con l'accompagnamento del medico per il trasferimento in ospedale. Il tecnico e l'infermiere sono invece rimasti a terra per stabilizzare il secondo infortunato e hanno chiesto supporto dell'elisoccorso di base a Torino che è decollato e raggiunto la zona per il recupero e l'ospedalizzazione.

Infine è tornato in loco l'elicottero di base a Cuneo che ha imbarcato il tecnico, l'infermiere e i due compagni di escursione illesi. I due pazienti sono stati ricoverati in codice rosso.