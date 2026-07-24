Dal Nord Ovest – Incidente nella notte, grave un motociclista di 50 anni

Grave incidente stradale nella serata di ieri, 23 luglio, nel comune di Livorno Ferraris.

Stando alle prime ricostruzioni, intorno alle 23.20, un motociclista avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo contro un ostacolo. Non è chiaro se si sia trattato di un'auto o di un muro. Alle forze dell’ordine il compito di accertare la dinamica del sinistro.

Il centauro, un uomo di circa 50 anni, è stato soccorso in codice rosso e trasportato dall'ambulanza di Santhià all'ospedale di Vercelli, dove è ricoverato nel reparto di rianimazione.